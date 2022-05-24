داعش يستغل العاصفة الرملية ويقتل 12 عراقيا

ذكر مسؤولون أمنيون أن مسلحين من تنظيم داعش قتلوا 12 مدنيا وأصابوا ستة على الأقل في هجومين منفصلين في العراق، مستغلين على ما يبدو عاصفة رملية أدت إلى انخفاض حاد في الرؤية في جميع أنحاء البلاد.

ووقعت الهجمات في محافظتي كركوك وديالى، حيث تعرض مزارعون لإطلاق نار أثناء جني محاصيلهم.

هجوم وكمين

وقالت خلية الإعلام الأمني ​​العراقي في بيان إن ستة مدنيين قتلوا في الهجوم على قرية سامي عاصي جنوبي مدينة كركوك. فيما ذكرت شبكة رووداو الإخبارية الكردية أن قوة من الشرطة الاتحادية العراقية التي وصلت إلى مكان الحادث تعرضت لكمين وقتل ثلاثة من رجال الشرطة بعد عمليات القتل.

وقال مسؤولان أمنيان عراقيان إن داعش شن هجوما في وقت سابق على بلدة جولالا في ديالى، مما أسفر عن مقتل ستة من السكان.

وأعلن داعش مسؤوليته عن الهجوم على كركوك في وقت متأخر من يوم الإثنين الماضي، وادعى أنه قتل خمسة من الشيعة في حقولهم الزراعية بمنطقة الرشاد في كركوك، وأضرمت النيران في خمس سيارات. وأضافت أن مقاتليها اشتبكوا مع وحدة مساندة من الشرطة الاتحادية ودمروا إحدى سياراتهم.

داعش

اجتاح أجزاء كبيرة من العراق وسورية في عام 2014

هُزم التنظيم إقليمياً في عام 2017 بعد حرب استمرت سنوات قادتها القوات المحلية والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة

يواصل تنفيذ هجمات الكر والفر من خلال الخلايا النائمة في كلا البلدين