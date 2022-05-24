قمة رباعية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا

ذكر الرئيس جو بايدن لزملائه من قادة المحيطين الهندي والهادئ المجتمعين في قمة رباعية، أنهم يخوضون «ساعة مظلمة في تاريخهم المشترك» بسبب الحرب الروسية الوحشية على أوكرانيا.

وحث المجموعة على القيام بجهد أكبر لوقف عدوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

و بدا أن رسالته كانت موجهة، إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي لا تزال الخلافات معه قائمة حول كيفية الرد على الغزو الروسي، على عكس الدول الرباعية الأخرى وكل حليف للولايات المتحدة تقريبًا، لم تفرض الهند عقوبات أو حتى تدين روسيا، أكبر مورد لها بالمعدات العسكرية.

لذا أوضح أن العالم يتحمل مسؤولية مشتركة لفعل شيء ما لمساعدة المقاومة الأوكرانية ضد العدوان الروسي، مشيرا إلى أن هذه أكثر من مجرد قضية أوروبية.

تخفيف الآثار

وذكر بايدن أنهم ناقشوا غزو روسيا لأوكرانيا «وتأثيره على النظام العالمي بأكمله». وأضاف أن الولايات المتحدة والهند ستستمران في التشاور «حول كيفية تخفيف هذه الآثار السلبية».

ولكن في انعكاس لعلاقة الهند مع موسكو، لم يشر البيان المشترك لزعماء الرباعية بعد القمة إلى روسيا.

كان البيت الأبيض يسرف في مدحه للعديد من دول المحيط الهادئ، بما في ذلك اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية، لتصعيدها لضرب روسيا بفرض عقوبات صارمة، وحظر تصدير مع تقديم مساعدات إنسانية وعسكرية إلى كييف.

وبالنسبة للعديد من القوى الآسيوية الكبرى، يُنظر إلى الغزو على أنه لحظة حاسمة للعالم ليثبت من خلال الرد القوي على روسيا، أن الصين لا ينبغي أن تحاول الاستيلاء على الأراضي المتنازع عليها من خلال العمل العسكري.

تقليص الدخل

وطلب بايدن من مودي عدم الإسراع في شراء النفط الروسي، حيث تتطلع الولايات المتحدة وحلفاء آخرون إلى تقليص دخل موسكو من الطاقة. ولم يقدم رئيس الوزراء الهندي أي التزام علني بالتخلي عن النفط الروسي، وأشار بايدن علنًا إلى الهند بأنها «مهتزة إلى حد ما» في ردها على الغزو.

وفي مواجهة الضغوط الغربية، أدانت الهند مقتل المدنيين في أوكرانيا ودعت إلى وقف فوري للأعمال العدائية. ومع ذلك، فقد تفاقمت أيضًا تداعيات الحرب التي تسببت في نقص الغذاء العالمي، عن طريق حظر صادرات القمح في وقت تشكل فيه المجاعة خطرًا متزايدًا في أجزاء من العالم. ولم يتطرق رئيس الوزراء الهندي إلى حرب روسيا ضد أوكرانيا في تصريحاته العلنية في القمة.

جاءت القمة في اليوم الأخير من زيارة بايدن التي استمرت خمسة أيام لليابان وكوريا الجنوبية، وهي أول رحلة يقوم بها بايدن إلى آسيا كرئيس.

موسكو غارقة

مع اكتمال الصراع بشهره الثالث، يبدو أن موسكو غارقة في حرب استنزافية، مع عدم وجود نهاية في الأفق وقليل من النجاحات في ساحة المعركة.

لم يكن هناك نصر سريع، ولم يكن هناك هزيمة تسمح للكرملين بالسيطرة على معظم أوكرانيا، وتشكيل حكومة دمية.

وبدلاً من ذلك، تعثرت القوات الروسية في ضواحي كييف ومدن كبيرة أخرى وسط دفاعات أوكرانية قاسية، بدت قوافل الدروع الروسية متوقفة على مساحات طويلة من الطريق السريع.

ونفدت الإمدادات والبنزين من القوات، وأصبحت أهدافا سهلة.

القوات الروسية

وقصفت القوات الروسية المدن بلا هوادة وفرضت حصارًا على بعضها. وقالت السلطات الأوكرانية،في أحدث مثال على حصيلة قتلى الحرب، العثور على 200 جثة في مبنى منهار في ماريوبول.

ويبدو أن الكرملين لا يزال يحمل هدفًا أكثر طموحًا يتمثل في عزل أوكرانيا عن ساحل البحر الأسود وصولًا إلى الحدود الرومانية، وهي خطوة من شأنها أيضًا أن تمنح موسكو ممرًا بريًا إلى منطقة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا، حيث تتمركز القوات الروسية.

قال جاستن كرومب، قائد دبابة بريطاني سابق يرأس شركة Sibylline الاستشارية الإستراتيجية: «أعتقد أنهم يدركون بشكل متزايد أنهم لا يستطيعون بالضرورة القيام بكل ذلك، وبالتأكيد ليس دفعة واحدة».

وقال إن خسائر موسكو أجبرتها على الاعتماد بشكل متزايد على الوحدات المجمعة على عجل في دونباس والتي لن تحقق سوى مكاسب صغيرة.

تم التأكيد على نقص الموارد الأسبوع الماضي من خلال الانسحاب الروسي المفاجئ من مناطق بالقرب من خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا التي تعرضت للقصف منذ بدء الحرب.

يبدو أن بعض تلك القوات أعيد نشرها في دونباس، لكن ذلك لم يكن كافيًا لقلب الموازين.

ويحذر المتشددون الروس من أن موسكو لا تستطيع الفوز، إذا لم تقم بحشد كبير وتركز كل مواردها في هجوم حاسم.

وندد إيغور ستريلكوف، ضابط الأمن السابق الذي قاد الانفصاليين في 2014، بما وصفه بتردد الكرملين، قائلا إنه قد يؤدي إلى الهزيمة.

وقال: «بالنسبة لروسيا، فإن المأزق الإستراتيجي يتعمق».

الوتيرة البطيئة

وتشجعت السلطات الأوكرانية بشكل متزايد بسبب الوتيرة البطيئة للهجوم الروسي والدعم الغربي المتزايد. حيث أعاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي التأكيد الأسبوع الماضي على أن دفع الروس للعودة إلى مواقع ما قبل الغزو سوف يمثل انتصارًا، لكن بعض المساعدين أعلنوا أهدافًا أكثر طموحًا.

وقال المستشار ميخايلو بودولاك إن أوكرانيا ليست مهتمة بوقف إطلاق النار «حتى تصبح روسيا مستعدة لتحرير الأراضي المحتلة بالكامل»، وهو بيان جريء يبدو أنه يعكس الآمال في استعادة دونباس وشبه جزيرة القرم.

في غضون ذلك، تهدف روسيا على ما يبدو إلى نزيف أوكرانيا من خلال الضرب المنهجي لإمدادات الوقود والبنية التحتية مع سحق المكاسب العسكرية. قد يأمل الكرملين أيضًا أن يتحول انتباه الغرب إلى مكان آخر.

القمة الرباعية

تضم: الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند

كيف بدأت:

كشراكة فضفاضة بعد كارثة تسونامي التي ضربت المحيط الهندي عام 2004

تم إضفاء الطابع الرسمي عليها من قبل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في عام 2007

تم إحياء المجموعة في عام 2017