مصرع 14 مدنيا على الأقل في هجمات روسية شرق أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:21 مساءً - منذ 10 دقائق

قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية قتلت 14 مدنيا على الأقل وأصابت 15 آخرين اليوم الثلاثاء خلال هجمات واسعة في منطقتي لوجانسك ودونيتسك بشرق البلاد، حيث تركز موسكو هجومها الأحدث.

وأضاف في منشور على فيسبوك أن القوات الروسية استخدمت طائرات وراجمات صواريخ ومدفعية ودبابات وقذائف مورتر وصواريخ في هجومها على المنطقتين، اللتين يسيطر على أجزاء كبيرة منهما انفصاليون يتحدثون الروسية.

من جهته قال بافلو كيريالينكو حاكم منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا لمحطة محلية تابعة لراديو أوروبا الحرة (راديو ليبرتي) إن القوات الروسية سيطرت على ثلاث بلدات في المنطقة من بينها سفيتلودارسك.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء قالت “جمهورية دونيتسك الشعبية” المدعومة من روسيا في منشور على تيليجرام إن قواتها سيطرت على البلدة واستبدلت العلم الأوكراني بالعلم الروسي.

وتبعد سفيتلودارسك 80 كيلومترا تقريبا عن سيفيرودونيتسك التي تركزت عليها الهجمات الروسية في الأيام القليلة الماضية.

وكانت القوات الروسية قد بدأت بشن هجوم شامل اليوم الثلاثاء لتطويق القوات الأوكرانية في مدينتين على جانبي نهر في شرق أوكرانيا، في معركة قد تحدد نجاح أو فشل حملة موسكو الرئيسية في الشرق.