قطر تتسلم الدفعة الأولى من مقاتلات تايفون في أغسطس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:21 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - مايو - 2022 10:45 مساءً

نقلت وكالة الأنباء القطرية اليوم الثلاثاء عن مارتن إليوت سامبسون كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية قوله إن قطر ستتسلم الدفعة الأولى من مقاتلات تايفون في أغسطس آب المقبل.

كانت قطر أبرمت في 2017 عقدا مع بي.ايه.إيه سيستمز قيمته خمسة مليارات جنيه إسترليني لشراء 24 مقاتلة من طراز تايفون. وقالت مجموعة الصناعات العسكرية البريطانية إن التسليم متوقع أواخر 2022.

يوروفايتر تايفون (بالإنجليزية: Eurofighter Typhoon)‏ هي طائرة قتالية متعددة المهام، ذات محركين، وبقدرة عالية على المناورة، صممت وبنيت من قبل شركة يوروفايتر المحدودة وهو كونسورتيوم يضم شركات من أربع دول أوروبية تأسس في عام 1986.

دخلت حيز الخدمة لأول مرة في 8 أبريل 2003 في ألمانيا. وصممت المقاتلة بتكوين جناح دلتا ليعطيها مزيجًا من خفة الحركة، وقدرات تخفي، وزودت بأنظمة طيران متقدمة.

تتميز طائرة “التايفون” بتصميم إيرودينامكي عالي يمنحها قدرة عالية على المناورة حيث تعتمد الطائرة مبدئ الهيكل الغير المستقر إيروديناميكا وتحقيق الاستقرار المطلوب عن طريق أنظمة الطيران السلكي الحاسوبي الرقمي.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقر رئيس الوزراء البريطاني في لندن.

ووصل أمير دولة قطر إلى بريطانيا في زيارة رسمية ضمن جولة أوروبية شملت إسبانيا وألمانيا وليتوانيا وتركيا.

وأعلن الشيخ تميم أنه سيناقش مع رئيس وزراء بريطانيا أمن الطاقة ومسائل أخرى بما فيها الوضع في أفغانستان.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني قطر بالشريك الحيوي لبريطانيا في الشرق الأوسط وفي الأوقات الصعبة.