وجهتها أوكرانيا.. كندا تشتري ذخيرة أمريكية بحوالي 100 مليون دولار كندي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:21 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند اليوم الثلاثاء إن كندا اشترت 20 ألف قذيفة مدفعية من الذخيرة القياسية التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي لصالح أوكرانيا، دعما لها في الدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي.

وتم شراء الذخيرة من الولايات المتحدة مقابل حوالي 98 مليون دولار كندي (76.32 مليون دولار) وسيتم تسليمها قريبا إلى أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس الاثنين إن حوالي 20 دولة أعلنت عن حزم مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا خلال اجتماع افتراضي مع الحلفاء بهدف تنسيق تزويد كييف بالأسلحة.

من جهة أخرى صعدت القوات الروسية، الثلاثاء، هجومها على آخر جيوب المقاومة في محيط لوغانسك الواقعة في إقليم دونباس، وفقا لـ”فرانس برس”.

وتركز القوات الروسية الآن على تأمين وتوسيع مكاسبها في دونباس والساحل الشرقي الأوكراني.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مساء الإثنين، إن “الأسابيع المقبلة من الحرب ستكون صعبة، وينبغي أن نكون مدركين لذلك”، وجاءت تصريحاته بعدما أفاد مسؤولون محليون وسكان عن قصف كثيف.

وأكد أن “الوضع القتالي الأكثر صعوبة الآن هو في دونباس”، مشيرا بالتحديد إلى بلدات باخموت وبوبسانا وسيفيرودونيتسك الأكثر تضررا.