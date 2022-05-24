شكرا لقرائتكم خبر عن «الأونروا» تقدم الخدمات الصحية لـ1.9 مليون لاجئ فلسطيني في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) اليوم،تقريرها الصحي السنوي لعام 2021م، مركزاً على تدخلات الأونروا الصحية في مواجهة جائحة كوفيد-19، والأعمال العدائية في غزة، والصراع المستمر في سوريا، والأزمة الاقتصادية في لبنان.

وأشارت الأونروا، في تقريرها، إلى أنها تمكنت من الحفاظ على جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية لـ 1.9 مليون لاجئ من فلسطين، على الرغم من التحديات.

وأفادت أنه من بين الخدمات التي قدمتها للاجئي فلسطين: الاستشارات الشخصية والتطبيب عن بعد، والرعاية الثانوية والثلاثية في المستشفيات التي تتعاقد معها الأونروا، ويشمل ذلك خدمات الاستشفاء لمعالجة كوفيد-19، ومن خلال شبكة الوكالة المؤلفة من 140 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، قدم 3,046 موظفاً صحياً أكثر من سبعة ملايين استشارة طبية (مواجهة وعن بعد).