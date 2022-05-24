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باكستان تدعو لتضافر الجهود لتحقيق الاستقرار في أفغانستان

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الدمام - شريف احمد - دعت باكستان إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية وبشكل مستمر لتحقيق الأهداف المشتركة من الاستقرار والسلام في أفغانستان.

وأوضحت وزيرة الدولة الباكستانية للشؤون الخارجية حنا رباني كهر -خلال مشاركتها اليوم في مناسبة حول أفغانستان على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي " بدافوس "- أن باكستان قلقة حيال الآثار المدمرة للأزمات الاقتصادية والإنسانية على الحياة وسبل العيش للأفغانيين.

وطالبت المجتمع الدولي والحكومة الأفغانية المؤقتة إلى إعطاء الأولوية لمصالح وتطلعات الشعب الأفغاني

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MO Nasa

MO Nasa

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