شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تشتري 20 ألف قذيفة لصالح أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند اليوم الثلاثاء إن كندا اشترت 20 ألف قذيفة مدفعية من الذخيرة القياسية التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي لصالح أوكرانيا، دعما لها في الدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي.

هذا وتم شراء الذخيرة من الولايات المتحدة مقابل حوالي 98 مليون دولار كندي (76.32 مليون دولار) وسيتم تسليمها قريبا إلى أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس الاثنين إن حوالي 20 دولة أعلنت عن حزم مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا خلال اجتماع افتراضي مع الحلفاء بهدف تنسيق تزويد كييف بالأسلحة.