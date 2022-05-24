شكرا لقرائتكم خبر عن خطط لإبراز دور التطبيقات ووسائل التواصل في إيصال رسالة الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد اتحاد إذاعات الدول العربية اليوم ورشة عمل حول التغطية الإذاعية والتلفزيونية لمناسك الحج، بمشاركة ممثلي الهيئات الأعضاء بالاتحاد.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي أن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات الإعلامية وتطويرها من أجل إنجاح نقل موسم الحج، بما يعكس أهميته وحرص حكومة المملكة على تيسير وتسهيل عمل كل الهيئات الإعلامية.

واستعرض الإمكانات اللوجيستية التي سيتم تقديمها في كل ما يتعلق ببرامج الحج بما يليق بهذه المناسبة وتوفير الظروف الملائمة لكل الهيئات الأعضاء، مؤكداً أن هيئة الإذاعة والتلفزيون تفتح ذراعيها لجميع وسائل الإعلام العالمية للمشاركة في نقل فعاليات الحج، بهدف الوصول إلى الجمهور وتلبية متطلباتهم من خلال المنصات الرقمية والتقليدية كافة.

وبيّن الحارثي أن هناك خططا لإبراز دور التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي في إيصال رسالة الحج إلى كل أنحاء المعمورة، مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات والورش التي تسعى للتطوير هي الوسيلة الأساسية للانتقال بمستوى التغطية لما يليق بحجم الحدث.

وقدم الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون لمحة عن البرامج التي أعدتها الهيئة لموسم حج هذا العام، من بينها الأشرطة الوثائقية التلفزيونية التي تضم ثلاثة برامج هي " حجة الحبيب، ولقاء مكة، وحلم العمر " التي توثّق مراحل الحج على خُطا حجة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

واستعرض المشاركون في الورشة -التي حضرها أكثر من 100 إعلامي من أبرز المؤسسات الإعلامية العربية والإسلامية والدولية- تجارب ومرئيات الاتحادات المهنية الدولية والقنوات الإذاعية والتلفزيونية العالمية في تغطية مناسك الحج، مع تقديم مقترحات اتحاد إذاعات الدول العربية ووزارة الإعلام بالمملكة وهيئة الإذاعة والتلفزيون لبلورة خطة العمل العامة من أجل تطوير التغطية الإعلامية لمناسك الحج.