الأولمبي العراقي يخسر أمام نظيره الإيراني ودياً

خسر المنتخب الاولمبي العراقي، اليوم الثلاثاء، أمام نظيره الايراني ودياً في العاصمة بغداد.

وسجل المنتخب الايراني هدفه الوحيد في الشوط الاول من المباراة.

ويلتقي المنتخبان يوم الجمعة المقبل في مباراة ودية أخرى ببغداد، ضمن تحضيرات الفريقين للمشاركة في كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا المقرر لها في أوزبكستان الشهر المقبل.