ذهبية للعراق في البطولة العربية لألعاب القوى

خطف العداء حسين فلاح، ذهبية سباق 100 م في منافسات البطولة العربية الجارية منافساتها في تونس.



وحقق فلاح رقماً تأهيلياً لبطولة العالم للشباب والتي ستقام في كولومبيا شهر اب المقبل. وقطع العداء فلاح حسن المسافة بزمن قدره 37.10 ثانية ليحل اولا في السباق ويخطف الوسام الذهبي ويحقق الرقم التأهيلي لبطولة العالم.



ورفع فلاح حصيلة العراق في البطولة العربية إلى أربعة أوسمة بعد فضية 110م وبرونزيتي رمي القرص والقفز بالزانة. ورفع فلاح حصيلة العراق في البطولة العربية إلى أربعة أوسمة بعد فضية 110م وبرونزيتي رمي القرص والقفز بالزانة.