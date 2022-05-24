كربلاء تعاني 'الهجرة العشوائية': هذه الجهات تتحمل المسؤولية

وقال الميالي، لـ الخليج 365، إن "العديد من التصرّفات الدخيلة انتشرت في محافظة كربلاء خلال السنوات الماضية بسبب الهجرة العشوائية التي سعت خلفلها جهات سياسية تصارع من أجل هدم البنية الأخلاقية والثقافية للمجتمع الكربلائي".وأكد، أن "المحافظة تمتلك فريقاً حكومياً متكاملاً يسعى جاهداً بأن تكون مدينة كربلاء المقدسة الأولى على العراق في جميع المجالات لكن غياب الرؤية الواضحة والحقيقية من قبل بعض الوزارات المتمسّكة بصلاحياتها يضع المعوّقات أمام تطبيق الكثير من القوانين لتنظيم الشؤون الداخلية للمحافظة".

وحمّل الميالي، "وزير الداخلية تبعات إنتقال المواطنين الى المحافظة ضمن هجرة عشوائية كثيفة ممّا سمح بوجود العديد من المطلوبين والمجرمين فيها".