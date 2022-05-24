انت الان تتابع خبر فضية ورقم تأهيلي للعراق في بطولة عربية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-05-24 | 19:10
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حقق العداء العراقي محمد نجاح، الوسام الفضي في البطولة العربية لألعاب القوى للشباب والجارية احداثها في تونس.
وحل نجاح ثانياً في سباق 110م حواجز ليخطف الوسام الفضي ويحقق رقما تأهيليا لبطولة العالم للشباب.
وقطع محمد نجاح المسافة بزمن بلغ 14.01 ثانية ليحل ثانيا بعد العداء الجزائري الذي خطف الذهبية فيما كانت البرونزية من نصيب العداء القطري.
وبهذا الرقم يضمن محمد نجاح مشاركته في بطولة العالم للشباب والتي ستقام في كولومبيا شهر اب المقبل.
وقطع محمد نجاح المسافة بزمن بلغ 14.01 ثانية ليحل ثانيا بعد العداء الجزائري الذي خطف الذهبية فيما كانت البرونزية من نصيب العداء القطري.
وبهذا الرقم يضمن محمد نجاح مشاركته في بطولة العالم للشباب والتي ستقام في كولومبيا شهر اب المقبل.
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