اعتقال 13 'إرهابياً بارزاً' في ثلاث محافظات

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن اعتقال 13 "إرهابياً بارزاً" في محافظات بغداد وديالى وكركوك.

وقالت الخلية في بيان، "نفذت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عمليات نوعية تميزت بالدقة في أداء الواجب لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية في بغداد والمحافظات، حيث القت القبض على (9) إرهابيين في بغداد أحدهم عمل بما يسمى امني قاطع الفلوجة سبق ان هرب خارج البلاد عام ٢٠١٦ وعاد اليها منذ فترة محاولا التخفي باسم مستعار وتغيير محل سكناه، ولديه ثلاثة اشقاء ضمن صفوف داعش قتلوا جميعا خلال عمليات التحرير".

وأضافت أنه "تم إلقاء القبض على ارهابي في محافظة ديالى عمل بما يسمى مفارز قاطع ديالى ومسؤول عن جمع المعلومات ضد القوات الامنية وتحركات القطعات العسكرية مختص في زرع العبوات الناسفة ونفذ عمليات استهداف للكاميرات الحرارية وتفجير عدة دور للمواطنين لغرض ابتزازهم ودفع فدية مالية".

وأشار بيان الخلية الى "القاء القبض على ارهابي في محافظة كركوك المكنى (ابو سعيد) عمل بما يسمى ديوان الجند بصفة عنصر سيطرات، ومن خلال التحقيقات الاولية اعترف بالاشتراك بجرائم في منطقة وقود الفرابي في قرية كواز"، مضيفاً "كما القت القبض على ارهابي اخر اعترف بوجود احد معاونيه في المحافظة وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز الوكالة ونصب كمين محكم له في احدى السيطرات محاولا الهرب الى محافظة اخرى والقبض عليه والذي اعترف ايضا بعمله بصفة مقاتل ضمن ما يسمى فرقة نهاوند لواء ابي موسى الاشعري".