20 مليون يمني ينجرفون نحو فقر مدقع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انجرف نحو 20 مليون يمني نحو الفقر المدقع، حسبما أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، حيث أكد انكماش دخل الفرد 50% بسبب الحرب المستمرة منذ سنوات.

وفيما كثف المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، اجتماعاته مع ممثلي الأطراف اليمنية في العاصمة الأردنية عمان، لمناقشة تمديد الهدنة الأممية، كسرت قوات الجيش اليمني فجر أمس هجوما عنيفا شنته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مواقعها بجبهة مقبنة غرب تعز.

وقال نائب شعبة التوجيه المعنوي في محور تعز، العقيد عبدالباسط البحر، «إن قوات الجيش الوطني في اللواء 145 مشاة بجبهة مقبنة، تمكنت من كسر هجوم حوثي على مواقعها في التبة السوداء بمقبنة غرب تعز».

وأضاف في بيان على تويتر أن «قوات الجيش أجبرت العناصر الحوثية المهاجمة على التراجع والفرار، وألحقت بهم هزيمة قاسية وكبدتهم خسائر بشرية ومادية فادحة».

وأعلن الجيش الوطني رصد 20 خرقا حوثيا في جبهات محور تعز، و9 خروقات في جبهات محور البرح غرب تعز، ضمن خروقاتها للهدنة، بينما قتل وأصيب 6 مدنيين في سقوط طائرة مسيرة حوثية فوق مدينة صنعاء، وتجري الميليشيات الحوثية مناورات بعدد من الطائرات دون

طيار ذات التقنية الإيرانية في محافظة صنعاء في تصعيد حوثي جديد.

وفي السياق أعلنت وزارة الخارجية المصرية الموافقة على تسيير رحلات جوية بين مطاري القاهرة وصنعاء الدوليين، ضمن تنفيذ هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن.

وقالت الوزارة في بيان إن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيا من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حيث عبر السكرتير العام عن خالص شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، للسماح بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء في إطار الهدنة الأممية في

اليمن.

وأضافت أن «شكري أعرب عن أمله في أن تسهم تلك الخطوة في تثبيت الهدنة الأممية في اليمن، وتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، والإسهام في جهود إحلال الاستقرار والأمن في اليمن، ودعم إيجاد تسوية مستدامة للأزمة هناك، وتمنيه لما فيه كل الخير للشعب اليمني».

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، أهمية الضغط الدولي على الحوثيين لتنفيذ التزاماتهم بفتح معابر تعز والمحافظات الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية.

وشدد في لقاء مع السفير البريطانين ريتشارد أوبنهايم، على ضرورة حشد الدعم الدولي لإصلاحات المجلس الرئاسي والحكومة، خاصة في إعادة تأهيل وتحسين خدمات المناطق التي استعيدت من الحوثيين، وفي مقدمتها العاصمة الموقتة عدن.

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