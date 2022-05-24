بوتين وزيلينسكي بين أكثر 100 شخصية عالمية مؤثرة

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وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن «الشعب الأوكراني لديه زعيم يستحق شجاعته وصموده في شخص الرئيس زيلينسكي».وأضاف الرئيس الأمريكي أن «دول العالم الحر، التي تستلهم مثال الرئيس زيلينسكي، أكثر اتحادا وأكثر تصميما وأكثر تحديدا لأهدافها من أي وقت مضى في الذاكرة الحديثة».
كما أدرج رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني فاليري زالوجني في القائمة، التي شملت أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أمر بغزو أوكرانيا المجاورة قبل ثلاثة أشهر.
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