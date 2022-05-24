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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - (الموت للظالم).. شعار جديد كتبته المقاومة الإيرانية على الجدران داخل طهران وعدد من المدن، تنديدا بالقمع المتواصل لنظام الملالي، وعمليات الترويع التي يتعرض لها المحتجون.

وكشف بيان لمجاهدي خلق أن وحدات المقاومة في طهران ومدن الأهواز وبهبهان ودهدشت ورشت وكنبد كاووس ومشهد وأصفهان وقم وقزوين وكرمان، اخترقت الحصار الذي تفرضه قوات الملالي في الشوارع، وكتبت على الجداران «الموت لخامنئي، الموت للظالم، وعاش رجوي».

وتنوعت الشعارات على الجدران، حيث كتب البعض «الموت للظالم سواء كان الشاه أو خامنئي، وعاشت مريم رجوي وعاشت الحرية» و»ليسقط نظام ولاية الفقيه» واقتباس لكلام مسعود رجوي «الطريق الوحيد للخلاص هو رفع السلاح وإسقاط النظام» إضافة إلى شعار «نستطيع ويجب علينا تخليص إيران من الملالي».

وأكدت المنظمة أن الأعمال المنسقة والمتزامنة لوحدات المقاومة في مدن مختلفة من الشمال إلى الجنوب، تظهر التنظيم المتنامي لهذه الوحدات في جميع أنحاء إيران. ما أرعب النظام بشدة.

وقالت «إن الشعارات كتبت في وقت اتخذ فيه نظام الملالي كافة إجراءاته الأمنية والاستخبارية والعسكرية لاعتقال عناصر من وحدات المقاومة، بما في ذلك نصب كاميرات في مناطق متفرقة من المدن. وتسيير دوريات مشاة وآلية في أماكن مختلفة».

وقبل أيام و بحسب مقاطع فيديو، وزع أنصار المعارضة شعارات ومنشورات ضد نظام الملالي، وألصقوا صورا لقائد المقاومة الإيرانية مسعود رجوي والرئيسة المنتخبة مريم رجوي في أكثر مناطق المدن ازدحاما.

على صعيد متصل، أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا حول انهيار المبنى المكون من 10 طوابق في آبادان والذي أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى وتفاقم غضب واحتجاج أهالي آبادان وطرد رئيس البلدية من مكان الحادث.

وقال البيان «مع انهيار عمارة متروبول غير مكتملة مكونة من 10 طوابق في مدينة آبادان، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية، تم انتشال 7 جثث ونحو 30 مصابا من تحت الأنقاض وما زال أكثر من 80 شخصا تحت الأنقاض، واعترفت وسائل إعلام رسمية أنه قبل عام، حذر الخبراء من أن المبنى قد ينهار بسبب ضعف هياكله، لكن مسؤولي النظام النهب تجاهلوا التحذيرات».

وأكد المجلس على أنه لعدة ساعات بعد انهيار المبنى، لم تتخذ الأجهزة الحكومية إجراءات فعالة لإنقاذ الجرحى.

وأعربت مريم رجوي عن تعازيها لذوي الضحايا وأهالي آبادان لفقدان أرواح مواطنينا جراء انهيار المبنى في آبادان، متمنية للمصابين الشفاء العاجل. وأضافت أن مثل هذه المآسي القاتلة هي نتيجة السياسات اللاشعبية لنظام الملالي الفاسد النهاب.