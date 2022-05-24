شكرا لقرائتكم خبر 20% ارتفاع في الإعدامات.. وإيران تتصدر عالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت منظمة العفو الدولية في برلين أمس، أن العدد الإجمالي لعمليات الإعدام المعروفة التي نفذت في جميع أنحاء العالم في عام 2021 ارتفع بنسبة 20% مقارنة بالرقم المسجل لعام 2020.

وعزت المنظمة الحقوقية العالمية الارتفاع جزئيا إلى تخفيف قيود الجائحة، وأضافت أنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 579 عملية إعدام في نحو 18 دولة خلال عام 2021، وأن إيران مسؤولة عن 314 عملية إعدام على الأقل، ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 28% عن 246 عملية إعدام نفذتها إيران في عام 2020. وكان هناك ارتفاع حاد بنسبة 40% تقريبا في عدد أحكام الإعدام الصادرة في عام 2021، حيث أبلغت منظمة العفو الدولية عن ما مجموعه 2052 حكما صدرت في 56 دولة مختلفة.

وأدرجت منظمة العفو الدولية الصين وإيران ودول أخرى باعتبار أن لديها أعلى معدلات الإعدام المعروفة، ولم يتضمن التقرير آلافا من أحكام الإعدام التي يعتقد أنها صدرت ونفذت في الصين، على الرغم من أن الصين لا تزال الدولة التي لديها أكبر عدد من عمليات الإعدام السنوية، وفقا للتقرير. وذكر التقرير أن سرية الدولة في كوريا الشمالية وفيتنام، إلى جانب محدودية الوصول إلى المعلومات في العديد من الدول الأخرى، لا تزال تعيق إجراء تقييم واف لاستخدام عقوبة الإعدام.

الإعدامات في 2021:

579 حالة إعدام حول العالم.

324 حالة إعدام داخل إيران وحدها.

28% ارتفاع في الإعدامات بإيران.

40% ارتفاع في الأحكام الصادرة.