اليونان: لن نسمح بدخول المهاجرين بشكل غير قانوني برا أو بحرا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مايو 2022 07:16 مساءً - منذ 17 دقيقة

حذرت اليونان اليوم الثلاثاء من أنها لن تسمح بالدخول غير القانوني للمهاجرين عن طريق البر أو البحر بعد الزيادة الحادة في محاولات الدخول عبر جزر بحر إيجة والحدود البرية مع تركيا خلال الأيام القليلة الماضية.

كانت الدولة الواقعة على البحر المتوسط على خط المواجهة في أزمة الهجرة في أوروبا عامي 2015 و2016 عندما وصل مليون لاجئ فروا من الحرب والفقر من سوريا والعراق وأفغانستان عبر تركيا بشكل رئيسي.

ومنذ ذلك انخفض عدد الوافدين بشكل حاد، لكن السلطات اليونانية قالت في الأسابيع الأخيرة إنها منعت عددا كبيرا من الدخول.

وأفادت بيانات الشرطة أن نحو 12 قاربا يقل مئات المهاجرين حاول دون جدوى العبور من الساحل التركي إلى الجزر اليونانية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية. وقال خفر السواحل اليوم الثلاثاء إن أكثر من 590 شخصا حاولوا العبور إلى البلاد عن طريق البحر في غضون ساعات قليلة.

وقال وزير الحماية المدنية تاكيس ثيودوريكاكوس لقناة (إيه.إن.تي1) التلفزيونية اليونانية “لن نسمح لأي شخص بدخول اليونان بطريقة غير شرعية سواء من إيفروس أو عبر الجزر. فليدرك الجميع ذلك”.

كان ثيودوريكاكوس يتحدث غداة اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس الوزراء اليوناني بمحاولة منع بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى تركيا خلال زيارة للولايات المتحدة. وقال أردوغان إن رئيس الوزراء اليونان “لم يعد موجودا بالنسبة لي”.

وتفيد بيانات حكومية أن نحو 11 ألف مهاجر دخلوا اليونان عبر الحدود البرية اليونانية التركية في منطقة إيفروس أو عبر جزر بحر إيجة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بزيادة 25 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.