شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان: لن نسمح بالدخول غير القانوني للمهاجرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت اليونان اليوم الثلاثاء، من أنها لن تسمح بالدخول غير القانوني للمهاجرين عن طريق البر أو البحر بعد الزيادة الحادة في محاولات الدخول عبر جزر بحر إيجة والحدود البرية مع تركيا خلال الأيام القليلة الماضية.

كانت الدولة الواقعة على البحر المتوسط على خط المواجهة في أزمة الهجرة في أوروبا عامي 2015 و2016 عندما وصل مليون لاجئ فروا من الحرب والفقر من سوريا والعراق وأفغانستان عبر تركيا بشكل رئيسي.

ومنذ ذلك انخفض عدد الوافدين بشكل حاد، لكن السلطات اليونانية قالت في الأسابيع الأخيرة إنها منعت عددا كبيرا من الدخول.

وأفادت بيانات الشرطة أن نحو 12 قاربا يقل مئات المهاجرين حاول دون جدوى العبور من الساحل التركي إلى الجزر اليونانية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية. وقال خفر السواحل اليوم الثلاثاء إن أكثر من 590 شخصا حاولوا العبور إلى البلاد عن طريق البحر في غضون ساعات قليلة.