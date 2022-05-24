شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة انتخاب «تيدروس أدهانوم» مديراً لمنظمة الصحة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اليوم، انتخاب الدكتور تيدروس أدهانوم لولاية ثانية مدتها خمس سنوات كمدير عام للمنظمة.

وتبدأ ولايته الثانية ابتداءً من 16 أغسطس القادم ، ووفقًا لقواعد جمعية الصحة العالمية يمكن إعادة تعيين المدير العام لمرة واحدة فقط.

جاء التصويت اليوم في ختام عملية انتخابية بدأت في إبريل 2021 عندما فتح باب الترشح للمنصب ، ورشح المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية أدهانوم.

وخلال فترة ولايته الأولى أجرى أدهانوم تحولات واسعة النطاق في المنظمة، كما وجه استجابة منظمة الصحة العالمية لوباء كوفيد 19 وتفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية والعديد من الأزمات الصحية الأخرى.