انت الان تتابع خبر العلاقات الخارجية تناقش قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن " اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها بمبنى مجلس النواب، مشروع قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني الوارد من اللجنة القانونية بصورة مستفيضة لأهمية مواده المطروحة".
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي قد ترأس في وقت سابق اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة القانونية النيابية، بحضور رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، استضافت خلاله عدد من ممثلي الأجهزة الأمنية المعنية، لمناقشة مقترح قانون "حظر التطبيع"، والاستماع الى الملاحظات والاستشارات الأمنية لتضمينها في القانون قبل عرضه على التصويت في اقرب جلسة نيابية".