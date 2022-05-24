شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الطبية لمركز الملك سلمان تجري 21 عملية ناجحة بعدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول الحملة الطبية التطوعية لجراحة التجميل والحروق والتشوهات في محافظة عدن، بمشاركة 18 متطوعا من مختلف التخصصات.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 135 حالة وإجراء 21 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح التام.

وعبّر نائب وزير الصحة اليمني الدكتور عبد الله دحان عن سعادته بتدشين هذا المشروع الإنساني النبيل الذي يأتي بتمويل كريم من مركز الملك سلمان للإغاثة، والذي سيتم من خلاله التعامل مع حالات التشوهات ما بعد الحروق ومع الحالات الجلدية التي يستدعي عرضها للمختصين.

من جانبه قال مدير فرع المركز بعدن صالح الذيباني: إن هذا المشروع سيستفيد منه الحالات المحتاجة التي لا تستطيع توفير نفقات تكاليف عمليات تجميلية في الحروق والتشوهات وكذا توفير العلاجات الضرورية.

ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وترسيخا لثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع السعودي وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.