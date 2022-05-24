ارتفاع قتلى المبنى المنهار بمدينة آبادان الإيرانية إلى 10

أعضاء من الهلال الأحمر في موقع انهيار المبنى في عبادان (إ ب أ)

أفادت مواقع محلية إيرانية بأن عدد قتلى المبنى المنهار بمدينة آبادان في جنوب إيران ارتفع إلى عشرة فيما لا يزال بعض الأشخاص في عداد المفقودين.

وقال التلفزيون الرسمي إن المبنى السكني والتجاري المكون من عشرة طوابق انهار جزئياً أمس الإثنين، مما ترك ما لا يقل عن 80 شخصاً تحت الأنقاض.

وقال نائب محافظ خوزستان لوكالة الأنباء الرسمية «بعد ساعات من جهود عمال الإغاثة، تم انتشال 30 شخصاً محاصرين تحت الأنقاض أحياء ونقلوا إلى المستشفى لعلاج إصاباتهم».

ولا يزال عدد الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض غير واضح.