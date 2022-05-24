انطلاق عملية أمنية جنوب سامراء

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية جنوب غرب سامراء، في محافظة صلاح الدين.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من اللواء 41 بالحشد انطلقت من منطقة تل الذهب وصولا الى منطقة السجلة حيث تم تفتيش الممرات المائية و المبازل الرئيسية و الفرعية و الاحراش".
ونجحت العملية، وفق البيان، "بتحقيق اهدافها، كما اسفرت عن العثور على مقذوف غير منفلق أثناء التفتيش في المناطق المذكورة".
ونجحت العملية، وفق البيان، "بتحقيق اهدافها، كما اسفرت عن العثور على مقذوف غير منفلق أثناء التفتيش في المناطق المذكورة".