انطلاق عملية أمنية جنوب سامراء

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من اللواء 41 بالحشد انطلقت من منطقة تل الذهب وصولا الى منطقة السجلة حيث تم تفتيش الممرات المائية و المبازل الرئيسية و الفرعية و الاحراش".

ونجحت العملية، وفق البيان، "بتحقيق اهدافها، كما اسفرت عن العثور على مقذوف غير منفلق أثناء التفتيش في المناطق المذكورة".

