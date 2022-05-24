روسيا تحظر 154 بريطانياً من دخول أراضيها

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، منع 154 عضوا في مجلس اللوردات البريطاني من دخول أراضيها؛ ردا على العقوبات التي تستهدف جميع أعضاء مجلس اتحاد روسيا تقريبا.

وكتبت وزارة الخارجية في بيان، ”ردًا على القرار الذي اتخذته حكومة بريطانيا العظمى في آذار/مارس لوضع قائمة عقوبات تشمل مجلس الاتحاد بأكمله تقريبًا (…)، تم فرض قيود بحق 154 عضوًا في مجلس اللوردات“.



وكانت بريطانيا جزءا من جهد دولي لفرض عقوبات على روسيا تشمل تجميد أصول وحظر سفر وعقوبات اقتصادية أخرى، منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بمهاجمة أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

