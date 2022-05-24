انت الان تتابع خبر حديث حكومي جديد حول الربط الكهربائي مع الخليج والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي سيوفر الاستقرار لمنظومة الطاقة.
وقال وزير الاتصالات أركان الشيباني، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إنه تم "إقرار توصية اللجنة المركزية بشأن الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف، أن "الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي سيوفر الاستقرار لمنظومة الطاقة"، مشيراً إلى أن مستحقات الربط الكهربائي مع دول الخليج لا تدفع إلا بعد استلام الطاقة.
وأضاف، أن "الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي سيوفر الاستقرار لمنظومة الطاقة"، مشيراً إلى أن مستحقات الربط الكهربائي مع دول الخليج لا تدفع إلا بعد استلام الطاقة.