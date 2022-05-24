حديث حكومي جديد حول الربط الكهربائي مع الخليج

وقال وزير الاتصالات أركان الشيباني، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إنه تم "إقرار توصية اللجنة المركزية بشأن الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف، أن "الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي سيوفر الاستقرار لمنظومة الطاقة"، مشيراً إلى أن مستحقات الربط الكهربائي مع دول الخليج لا تدفع إلا بعد استلام الطاقة.

