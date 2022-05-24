هيئة الحشد تنعى أحد مقاتليها في ديالى

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تزف الشهيد البطل المقاتل في اللواء الرابع هادي صالح يوسف الأسدي الذي ارتقى في قاطع عمليات ديالى".

وأضافت، "إذ نعزي ذوي الشهيد ورفاقه، حيث كان الشهيد من أوائل المقاتلين الملتحقين بحشود معارك التحرير ضد زمر داعش الإرهابي. وبهذه المناسبة نجدد العهد بالمضي على ما سار عليه الشهداء ممن خطوا بدمائهم طريق دحر الإرهاب وتطهير البلاد من دنسه".