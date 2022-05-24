شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مارسيل سمير لوزير التنمية المحلية: بعض المسجلين يسيطرون على ساحات الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتصدى لمشكلة سيطرة بعض المسجلين خطر على ساحات الانتظار والجراجات، ما يشكل خطورة على المواطنين بالإضافة إلى المضايقات وتهديد السيدات والفتيات.

وقالت النائبة مارسيل سمير، فى كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عن السؤال المقدم منها بشأن ساحات الانتظار فى المناطق العشوائية، موجهة حديثها للواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية: "بعض المسجلين خطر عملوا ساحات انتظار وجراجات فى الكثير من المناطق، ويشكلون خطورة على المواطنين خاصة الفتيات، ويرتكبون ممارسات مخالفة وغير مقبولة ومضايقات، وعندما تسألهم يقولون إنهم حصلوا على رخصة من الحى..وتسأل الحى فى القليوبية يقول إنهم معهم رخصة قديمة، كيف ذلك؟".

وتابعت النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "أسأل الوزير.. على أى أساس عنصر خطر يأخذ رخصة أو تصريح ويشكل خطر على السيدات والفتيات، كيف تشعر السيدات والفتيات بالأمان؟".