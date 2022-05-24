شكرا لقرائتكم خبر عن نواب لوزير التنمية المحلية: لا توجد صيانة للطرق بعد رصفها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب انتقادات من أعضاء المجلس لعدم وجود صيانة للطرق بعد رصفها، وعدم رد الشىء لأصله بالطرق الداخلية، فيما وجه عدد من النواب إشادات بمبادرة حياة كريمة.

ولفت النائب أحمد حتة إلى التعديات الموجودة على طريق مصر أسوان الزراعى، بالإضافة إلى عدم التزام سيارات النقل بالسير فى الحارات المخصصة لها بالطريق الصحراوى الغربى وسيرها بالحارات المخصصة لسيارات الركوب، ما يتسبب فى كثير من الحوادث.

وأشارت النائبة ولاء التمامى إلى أن الطرق الداخلية بالمحافظات أصبحت عنوان الإهمال، قائلة: "نناقش مشكلة الطرق منذ سنوات ولا يوجد حل فالطريق يتم صرف أموال عليه لرصفه ولا يتم متابعته فيعود أسوأ من الأول".

فيما قال النائب أحمد الحديدى: "نعانى معاناة شديدة فى المنزلة والمطرية، حيث لا يوجد شارع به أسفلت"، لافتا إلى أن طريق السلام من العصافرة لبحر البقر وقع عليه خلال الثلاث الشهور الأخيرة أكثر من 30 حادثة بمعدل كارثة كل 3 أيام.

وأضاف: "أقسمنا يمينا نحافظ على المواطنين ومش قادرين نمشي من اللى بيتعمل فينا على فيس بوك ورئيس الوحدة المحلية لا نراه إلا بالتصوير".

وأشار النائب طارق السيد إلى مشكلة عدم إعادة الشىء إلى أصله فى الشوارع التى يتم رصفها ويتم إسنادها لشركات المرافق، مضيفا: "أدعوكم للنزول للإسكندرية وشوفوا أهم شارع إزاى الناس عايشة فيه على لمبة سهارى وليست لمبة ليد"، موضحا أن قطع الإضاءة والدخول من منطقة مضيئة إلى منطقة مظلمة من أهم أسباب الحوادث.

وأشادت النائبة مروة هاشم بمبادرة حياة كريمة ودورها فى تطوير قرى المحافظات، متابعة: "نحمل رسائل من مواطنى مركز الزقازيق بأنهم فى حاجة لنظرة فى الخدمات".

وقال النائب حمودة محمد: "أشكر الرئيس لوجود مبادرة حياة كريمة فى مركز بلبيس وأشكر الوزيرعلى الشغل على أرض الواقع الناس بتشوف رؤى عين لكننا طمعانين فى المزيد".































































































