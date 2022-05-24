شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالجلسة العامة: منظومة عمل التنمية المحلية تشهد تراجعا فى الأداء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب حسن المير، إن منظومة التنمية المحلية تشهد تراجعا كبيرا فى الأداء وهناك وبيروقراطية فى التعامل مع المحليات على الرغم أن هذه الوزارة من الوزارات الحيوية التى يُعول عليها فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية و كردونات القرى مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية.

وقال النائب لطفى شحاتة، إن منظومة الطرق تشهد اهتماما كبيرا، متوجها بالشكر للقيادة السياسية للجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة، مطالبا بمزيد من العمل على الأرض، خاصة الطرق التي تربط القرى بعضها ببعض لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وطالبت النائبة ابتهاج الطوخى، تطبيق كود الاتاحة بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى أن المواقف والأكشاك التى يتم طرحها لابد من تخصيص نسبة 5% لذوي الإعاقة بالمحافظة أيضا.

وشدد النائب فؤاد أباظة على سرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخصصات التفصيلية وتذليل أية عقبات بشأن التصالح فى مخالفات البناء للتيسير على المواطنين.

وطالبت أيضا، النائبة أمل زكريا، وضع خطة بجدول زمنى للانتهاء من تطوير الطرق الداخلية بين القرى بمحافظة البحيرة، بالإضافة لأعمال الإنارة والرصف، مطالبة تشكيل لجان للنزول لمتابعة الطرق الداخلية بالقرى والمحافظات للوقوف على حالة الطرق المتهالكة ومن ثم وضع أولويات التطوير والتجديد.

وقال النائب مجدى سيف، إن سرعة تسهيل إجراءات التصالح من أهم وأبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير، ومن ثم وجب على التنمية المحلية سرعة إصدار نموذج 10 وحل مشكلة مركز شباب كفر شكر.

وطالب النائب سامى سليم، إنارة طريق اسماعيلية السويس الصحراوى، وطريق القاهرة الصحراوى.

وقال النائب وليد فرعون، إن أهالى قرى دكرنس لم يشهدوا اهتمام بمنظومة الطرق منذ أكثر من 15 عاما، مطالبا التخطيط زيادة الاعتمادات المالية لحل مشكلة القمامة وتطوير منظومة الطرق.































































































