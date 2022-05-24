شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: حضارة الغرب قامت على امتصاص دماء الشعوب العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، إن الدولة المصرية مهم أن تدخل فى الحوار مع الأطراف الأخرى، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك حد أدنى للمستوى التعليمى على الأقل فى اللغة أو تاريخ البلاد الأخرى أشياء مهمة، فالتعليم المجانى يخرج الكوادر المهمة فى المجتمع والمهن وغيره، فالقطاع الخاص غير قادر على التطوير وحده.

وتابع خلال كلمته بمؤتمر الشباب وصناعة التغيير الذى تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية، إن فكرة الكوتة على مدى عقود كان الأقباط والمرأة عاجزين عن الوصول للمؤسسات، وما زال القدرة على شراء الإرادة قائمة والانطلاق من استراتيجية حقوق الإنسان يمكن أن تقدم نصوص كثيرة، وبعد 3 شهور لا بد أن يبدأ الحوار والعقد الاجتماعى يجب أن يكون غير مكتوب، وفكرة أن الديمقراطية نحصل عليها ونزرعها غير صحيح، فالغرب قام على امتصاص دماء دول العالم الثالث وتخلف قارات كثيرة وبنى حضارته على أنقاض الاستعمار.

وأوضح أن أهم نقطة تتمثل فى أن كل الأطراف تؤكد أن المجتمع يحتاج إلى تغيير حقيقى من ظهور أنواع مثل طبيب الكوركمين والأطباء المزيفين، ولا بد من تفعيل القانون ليحل الكثير من المشكلات ولدينا الكثير من النصوص والتعديلات التشريعية ولا يوجد طرف يهزم طرف أخر.