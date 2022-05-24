رئيسة المفوضية الأوروبية: روسيا تستخدم إمدادات الغذاء كسلاح

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء إن روسيا تستخدم الإمدادات الغذائية كسلاح له تداعيات عالمية وتتصرف بنفس الطريقة التي تعمل بها في قطاع الطاقة.

وخلال كلمة لها في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا، قالت إن “التعاون العالمي” هو “الترياق لابتزاز روسيا”.

وأضافت “في أوكرانيا التي تحتلها روسيا، يصادر جيش الكرملين مخزونات الحبوب والآلات (…) وفي البحر الأسود، تحاصر السفن الحربية الروسية السفن الأوكرانية المحملة بالقمح وبذور دوار الشمس”.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بفتح “قنوات تضامن” مع أوكرانيا باستخدام طرق لوجستية بديلة لمساعدة البلاد في تصدير الحبوب. ويجتمع وزراء الزراعة من دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم لمناقشة التقدم المحرز في إطلاق هذه القنوات.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا، ومحاولة الغرب عزل موسكو كعقاب، إلى ارتفاع أسعار الحبوب وزيت الطهي والأسمدة والطاقة.

وقال الكرملين أمس الاثنين إن الغرب هو المسؤول عن أزمة الغذاء العالمية بفرضه أشد العقوبات في التاريخ الحديث على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

تصعيد روسي

وصعدت القوات الروسية، الثلاثاء، هجومها على آخر جيوب المقاومة في محيط لوغانسك الواقعة في إقليم دونباس، وفقا لـ”فرانس برس”.

وتركز القوات الروسية الآن على تأمين وتوسيع مكاسبها في دونباس والساحل الشرقي الأوكراني.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مساء الإثنين، إن “الأسابيع المقبلة من الحرب ستكون صعبة، وينبغي أن نكون مدركين لذلك”، وجاءت تصريحاته بعدما أفاد مسؤولون محليون وسكان عن قصف كثيف.

وأكد أن “الوضع القتالي الأكثر صعوبة الآن هو في دونباس”، مشيرا بالتحديد إلى بلدات باخموت وبوبسانا وسيفيرودونيتسك الأكثر تضررا.