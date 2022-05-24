شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 25 شخصًا وتشريد 650 ألفًا في فيضانات عارمة بالهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن 25 شخصًا حتفهم وشرد أكثر من 650 ألفًا خلال الأيام العشرة الماضية في فيضانات وانهيارات أرضية في ولاية آسام بشمال شرق الهند.

وقال وزير الموارد المائية في الولاية بيجوش هازاريكا "لقي 20 شخصًا حتفهم في حوادث غرق منفصلة وخمسة آخرون في انهيارات أرضية في الأيام العشرة الماضية".

وأضاف أن منسوب المياه ينحسر، وأقامت السلطات 366 مخيمًا للإغاثة في 20 منطقة ووفرت مأوى مؤقتًا لأكثر من 95 ألفًا من السكان، حيث دُمرت أجزاء من شبكة السكك الحديدية، كما غمرت مياه الفيضانات طرقًا ومنازل ومباني في أجزاء من الولاية.