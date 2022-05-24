شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك عصابة إجرامية خطيرة تتمركز في مولدوفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول) في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تفكيك عصابة إجرامية قوية تتمركز في مولدوفا، والقبض على 14 شخصا في تلك الدولة التي تقع شرقي أوروبا، وأيضا في فرنسا ورومانيا.

وذكرت يوروبول أنه تم القبض على رئيس العصابة في مولدوفا، وإجراء 50 عملية تفتيش في الدول الثلاث. وأشارت إلى أن جميع من ألقي القبض عليهم من مواطني مولدوفا.

ووصفت يوروبول العصابة بأنها واحدة من أقوى العصابات في مولدوفا، وأفادت بأنها كانت تعرف باسم "باترون"، على اسم زعيمها.

وخلال عمليات التفتيش، تم ضبط 1700 عبوة سجائر و520 كيلوجراما من التبغ وأكثر من 200 ألف يورو (215 ألف دولار) نقدا.

وقالت يوروبول: "يُعتقد أن المجرمين الذين تم اعتقالهم لهم صلة بقائمة طويلة من العمليات غير المشروعة في أنحاء أوروبا، مثل السرقة المنظمة والابتزاز وغسل الأموال وتهريب التبغ".

وأضافت أن المداهمات جاءت بناء على تخطيط استغرق عاما، وتم التنفيذ الأسبوع الماضي.