العراق يطالب بإلغاء مخيم الهول ويوجه دعوة لدول العالم

بغداد - ياسين صفوان - طالب مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، بإلغاء مخيم الهول، فيما دعا الدول إلى سحب رعايها من المخيم الذي يشكل خطراً حقيقياً على المنطقة والعالم.

وقال مكتب الاعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل وفدا من البرلمان الأوربي، يمثل لجنة الأمن والدفاع، برئاسة ناتالي لويزو، وبحضور سفير الاتحاد الأوربي في العراق، فيليه فاريولا، إذ شهد اللقاء، استعراض أبرز الموضوعات التي تخص الأمن والتنسيق والتعاون ودعم العراق، حيث جرى مناقشة دور البعثة الاستشارية للاتحاد الأوربي في العراق، واستمرار وتطوير عملها".



وبحث الأعرجي مع وفد البرلمان الأوربي، "ملف مخيم الهول السوري، مطالباً المجتمع الدولي بإلغاء المخيم وسحب الدول لرعايها من المخيم الذي يشكل خطراً حقيقيا على المنطقة والعالم، إلى جانب بحث قرار الحكومة العراقية المتعلق بنقل العوائل العراقية من المخيم إلى العراق، فضلا عن بحث ملفات الأمن القومي والتعاون الدولي، والعلاقة بين العراق والاتحاد الأوربي".

