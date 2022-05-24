رسمياً.. تكليف محافظ جديد لصلاح الدين

يأتي ذلك بعد قرار مجلس النواب بنشر خبر إقالة محافظ صلاح الدين السابق عمار الجبوري في جريدة الوقائع العراقية.كما يأتي بعد كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المرسل إلى محافظة صلاح الدين الملزم بتنفيذ قرار الإقالة.يذكر أن مجلس النواب، صوت في 19 أيار 2022، على قرار إقالة محافظ صلاح الدين من منصبه؛ وذلك بالأغلبية المطلقة.