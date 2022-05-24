رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد أنه يجب أن يعاني بوتين فشلاً استراتيجياً في حربه على أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لقادة الأعمال العالميين في دافوس اليوم الثلاثاء إن على أوكرانيا أن تفوز في الحرب التي تخوضها ضد موسكو بما يجعل غزوها إخفاقا استراتيجيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يجمع أكثر من ألفين من قادة الأعمال والسياسيين والخبراء في المنتجع الواقع بجبال الألب، وصفت فون دير لاين قواعد اللعبة الروسية بأنها قادمة مباشرة من قرن آخر.

وقالت إن روسيا "تعامل ملايين الناس ليس على أنهم بشر وإنما كسكان مجهولي الهوية يتم نقلهم أو السيطرة عليهم أو وضعهم كعازل بين القوات العسكرية، محاولة لدهس تطلعات أمة بأكملها بالدبابات".

وتابعت "يجب أن تنتصر أوكرانيا في هذه الحرب ويجب أن يكون عدوان بوتين فشلاً استراتيجياً".