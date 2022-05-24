مجلس الأمن الروسي يؤكد أنه لا يتقيد بمهلات زمنية لتحقيق أهدافهم في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا دون أن تتقيد بمهلات زمنية محددة.



وأضاف باتروشيف في مقابلة مع صحيفة (أرجومنتي آي فاكتي) "كل الأهداف التي حددها الرئيس سيتم تحقيقها، لا يمكن أن يكون الأمر على خلاف ذلك، لأن الحقائق، بما في ذلك حقائق التاريخ، في صفنا، وتابع "لا نتقيد بمهلات زمنية".

وغزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير(شباط) الماضي، وتصف تحركاتها العسكرية هناك بأنها "عملية عسكرية خاصة" لتخليص جارتها ممن تصفهم بالنازيين ونزع سلاحها، ولكن القوات الروسية منيت بانتكاسات كثيرة وخسائر فادحة في حملتها العسكرية المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

وقال باتروشيف "يجب التخلص من النازية تماما وإلا فستعود من جديد خلال سنوات قليلة وحتى بشكل أكثر قبحاً"، مكرراً الأهداف المعلنة لروسيا من الحملة العسكرية.

وأضاف أن الغرب يستغل أوكرانيا لتحجيم روسيا في ترديد لاتهامات أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتبرير الغزو، وقال باتروشيف "يبدو أن السيناريو المثالي، بالنسبة لحلف شمال الأطلسي بأكمله بقيادة الولايات المتحدة، هو صراع محتدم بلا نهاية".