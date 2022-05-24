رئيس وزراء إسبانيا يؤكد أن يجب منع بوتين من تحقيق أهدافه العسكرية بأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، متحدثاً في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الثلاثاء، إنه يجب منع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تحقيق أهدافه العسكرية بأوكرانيا.



وأكد سانشيز أن غزو بوتين لأوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير(شباط) الماضي، كان هجوماً على أوروبا كلها، وأعاد رئيس الوزراء الإسباني التأكيد على "تضامن بلاده ومساعدتها لأوكرانيا".

وقال السياسي الاشتراكي إن إسبانيا لها دور مهم في تحرير أوروبا من الاعتماد على الطاقة الروسية، وتمتلك الدولة 6 محطات للغاز الطبيعي المسال ولديها قدرات تخزين كبيرة.

ومع ذلك، لا يمكن نقل سوى 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً عن طريق الشمال من خلال خطي الأنابيب الموجودين هناك إلى فرنسا، وبالمقارنة، فإن الطاقة السنوية لخط أنابيب "نورد ستريم 2" المتوقف بين روسيا وألمانيا وحده تبلغ 55 مليار متر مكعب.