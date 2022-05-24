السفيرة الفرنسية تؤكد استمرار بلادها في دعم لبنان.. وهذا ما قالته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

جددت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، اليوم الثلاثاء، تأكيد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون دعم بلاده للبنان، حاصة في ظل الظروف الراهنة.



واستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، سفيرة فرنسا لدى لبنان يرافقها المستشار السياسي بالسفارة جان هيلبرون " حيث تم عرض العلاقات اللبنانية-الفرنسية وسبل تطويرها في المجالات كافة".

وتناول اللقاء "الأوضاع الداخلية ومرحلة ما بعد الانتخابات النيابية والاستحقاقات الدستورية المنتظرة"، إضافةً إلى " المساعدات الفرنسية للبنان والتي كان آخرها دفعة من اوتوبيسات للنقل المشترك تم استلامها امس في مرفأ بيروت".

وعرض الرئيس عون "موقفه من التطورات الداخلية والتحديات المنتظرة على أكثر من صعيد".

يذكر أن فرنسا تعد أحد أبرز شركاء لبنان السياسيين، وتلتزم فرنسا بدعم الاستجابة للتطلعات التي عبّر عنها الشعب اللبناني فيما يتعلق بالإصلاحات والحوكمة.