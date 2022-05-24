أوربان يرفض مناقشة حظر النفط الروسي في قمة الاتحاد الأوروبي.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، بأنه من غير المجدي مناقشة فرض الحظر على استيراد النفط الروسي قبل أن يتم حل الخلافات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.



جاء ذلك في سياق رسالة أرسلها أوربان إلى رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، واستند إليها موقع صحيفة "فاينانشال تايمز"، حيث يقترح أوربان عدم مناقشة حظر النفط الروسي خلال الاجتماع المقبل لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وجاء في الرسالة أن "مناقشة حزمة العقوبات على مستوى القادة في ظل غياب توافق الآراء سوف تكون له نتائج عكسية"، كما أضاف أوربان أن ذلك سوف "يسلط الضوء فقط على وجود تناقضات داخلية في غياب إمكانية حقيقية لحلها". ولهذا السبب اقترح أوربان "عدم إثارة هذه القضية" في الاجتماع القادم للمجلس الأوروبي.