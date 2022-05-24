إسبانيا تعلن عن مشاركة فنلندا والسويد بقمة الناتو.. في مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، متحدثا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن فنلندا والسويد ستشاركان باجتماع رؤساء دول وحكومات الناتو، في يونيو في مدريد.



وردا على سؤال، حول ما إذا كانت فنلندا والسويد ستحضران القمة في مدريد، قال رئيس الوزراء: "نعم بالطبع".

ووفقا له، "تتلخص الإرادة السياسية للحلفاء في الترحيب بهاتين الدولتين"، في صفوف الحلف.

ويعتقد سانشيز أيضا أن هذه الخطوة ستكون مهمة ليس فقط لحلف الناتو، بل ولاستقرار الاتحاد الأوروبي.

وشدد رئيس وزراء إسبانيا، على أن بلاده تخطط لتسريع العملية البرلمانية المتعلقة بالموافقة على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

ستعقد قمة الناتو المقبلة في الفترة من 28 إلى 30 يونيو في مدريد. وسيتبنى المشاركون فيها مفهوما استراتيجيا جديدا للحلف، وسينظرون في تعزيز التحالف وآثار تغير المناخ العالمي على قطاع الأمن.