شويغو يؤكد أن الغرب سارع لتقديم أسلحة فتاكة إلى قوات كييف خشية هزيمتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن الغرب نظم توريدات طارئة للأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا خشية هزيمة قواتها على يد الجيش الروسي.



وأكد شويغو أن العملية الخاصة في أوكرانيا مستمرة حتى تنفيذ مهامها بالكامل، على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا والمساعدة واسعة النطاق التي يقدمها الغرب لكييف.

جاءت هذا التصريحات خلال مشاركة شويغو في اجتماع لمجلس وزراء الدفاع للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بحث اليوم الثلاثاء الوضع في منطقة مسؤولية المنظمة.

وأشار شويغو إلى أن الوضع في منطقة أوروبا الشرقية تدهور بشكل ملحوظ، وأن الولايات المتحدة اختارت مسارا لتفكيك البنية الأمنية الدولية القائمة بشكل كامل.

ولفت شويغو إلى أن الأبحاث المتعلقة بالبرامج البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا كانت تجري سرا، في انتهاك لالتزامات واشنطن الدولية.

وذكر شويغو أنه كان هناك تهديد حقيقي لقيام أوكرانيا بصنع أسلحة نووية ووسائل إيصالها.

وحسب شويغو فإن عدد المرتزقة الأجانب المحاربين في في أوكرانيا تجاوز ستة آلاف شخص، كما أنه يتم إرسال مستشارين عسكريين وموظفين في الشركات العسكرية الخاصة إلى ذلك البلد.

وشدد الوزير على أن الغرب يرفض الاعتراف بحقائق كثيرة تخص حالات التعذيب والقتل الوحشي لأسرى حرب روس في أوكرانيا.

وأكد شويغو مجددا أن الجيش الروسي، بخلاف القوات الأوكرانية، لا يقصف مواقع البنية التحتية المدنية التي قد يتواجد فيها المدنيون.

وأشار شويغو إلى أن الغرب يعمل بشكل هادف على تقويض العلاقات بين دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتعريض حلفاء روسيا لضغوط خطيرة.

وشدد على ضرورة تعزيز القوات المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتحسين آليات صنع القرار داخل المنظمة، مؤكدا أن روسيا ستواصل تقديم المساعدة اللازمة لحلفائها في تحييد التهديدات الناشئة ودعم سيادتهم.