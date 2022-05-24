الكويت تطلق منصة تيسير لتعيين المقيمين بدلاً من العمالة الوافدة بالقطاع الخاص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، إطلاق منصة تيسير في 29 مايو، لتعيين المقيمين بصورة غير قانونية، بدلاً من العمالة الوافدة في القطاع الخاص.

وقال أحمد الموسى، المدير العام للهيئة، أن إطلاق المنصة لتسجيل الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص لفئة المقيمين بصورة غير قانونية يأتي بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

كما تعتبر المنصة، آلية مؤسسية لتنظيم مشاركة المقيمين بصفة غير قانونية بسوق العمل بصورة أكثر إيجابية وفعالية لخلق مزيد من فرص العمل لهم، وتهدف المنصة إلى إحلال الفئة المعنية محل العمالة الوافدة للحفاظ على التركيبة السكانية وحفظ حقوقهم تحت مظلة القانون، وتقديم الاستفادة الكافية لهم من خلال هذه الفرص، بما يتوافق مع مؤهلاتهم وميولهم.