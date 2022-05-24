وزير الدفاع يغادر إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في زيارة رسمية

الشارقة - اميمة ياسر - غادر القاهرة اليوم الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى متوجهاً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، وذلك فى إطار التنسيق الدائم والمستمر مع الدول الإفريقية الشقيقة .

ومن المقرر أن تشهد الزيارة مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك وبحث أوجه التعاون العسكرى بين الجانبين ، وتأتى الزيارة فى إطار الروابط الوطيدة التى تربط جمهورية مصر العربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإستمراراً لعلاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والكونغولية .