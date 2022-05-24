الاشتباه بثلاث إصابات بجدري القردة في المغرب

منظمة الصحة العالمية اعتبرت أنه يمكن «وقف» انتقال العدوى بين البشر (رويترز)

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس (الإثنين)، الاشتباه بثلاث إصابات بجدري القردة في المملكة، مشيرة إلى أن المرضى يخضعون للمراقبة الطبية بانتظار صدور النتائج النهائية للتحاليل المخبرية التي أجريت لهم.

وقال المسؤول في الوزارة معاذ المرابط في بيان إن «الحالات الثلاث المشتبه فيها هي بصحة جيدة، وتحظى بالرعاية الصحية والمراقبة الطبية، بعد إخضاعها للتحاليل الطبية اللازمة في انتظار النتائج النهائية ذات الصلة».

وأضاف أن الوزارة دربت فرقاً صحية «للتعامل مع هذا المرض الذي لم يسبق أن اكتشف أو سجلت حالات إصابة به بالمملكة من قبل».

ولم يوضح المسؤول الصحي في أي مناطق من المملكة اكتشفت هذه الحالات المشتبه بها، ولم يدلِ بتفاصيل عن هويات هؤلاء الأشخاص الثلاثة.