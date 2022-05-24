بايدن: أوكرانيا قضية عالمية لا إقليمية

24 مايو , 2022
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).
قال الرئيس الأميركي جو بايدن في اجتماع للمجموعة الرباعية في طوكيو اليوم الثلاثاء إن الأزمة في أوكرانيا قضية عالمية وليست إقليمية.
وأضاف بايدن «هذه أكثر من مجرد قضية أوروبية. إنها قضية عالمية».
وشدد على أن واشنطن ستقف إلى جانب «شركائها المحليين المقربين» للضغط من أجل أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.
وقال «هجوم روسيا على أوكرانيا إنما يبرز فحسب من أهمية تلك الأهداف الأساسية للنظام الدولي ووحدة الأراضي والسيادة».
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