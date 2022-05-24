أردوغان: رئيس الوزراء اليوناني «لم يعد موجوداً» بالنسبة لي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أ ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس «لم يعد موجوداً» بالنسبة له، متهماً الزعيم اليوناني بمحاولة عرقلة بيع طائرات إف-16 المقاتلة إلى تركيا خلال زيارة للولايات المتحدة.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي الأسبوعي «كنا قد اتفقنا على عدم إشراك دول ثالثة في نزاعنا معه. على الرغم من هذا، زار الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وتحدث في الكونغرس وحذرهم من منح طائرات إف-16 لنا».

وأضاف «هو لم يعد موجوداً بالنسبة لي. لن أوافق أبدا على مقابلته. سنمضي في طريقنا مع ساسة شرفاء».

وتركيا واليونان عضوان في حلف شمال الأطلسي، وهما على خلاف حول مجموعة من القضايا منها الحدود البحرية والمجال الجوي وقبرص المنقسمة عرقياً.