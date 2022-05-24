24 مايو , 2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أ ف ب)
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس «لم يعد موجوداً» بالنسبة له، متهماً الزعيم اليوناني بمحاولة عرقلة بيع طائرات إف-16 المقاتلة إلى تركيا خلال زيارة للولايات المتحدة.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي الأسبوعي «كنا قد اتفقنا على عدم إشراك دول ثالثة في نزاعنا معه. على الرغم من هذا، زار الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وتحدث في الكونغرس وحذرهم من منح طائرات إف-16 لنا».
وأضاف «هو لم يعد موجوداً بالنسبة لي. لن أوافق أبدا على مقابلته. سنمضي في طريقنا مع ساسة شرفاء».
وتركيا واليونان عضوان في حلف شمال الأطلسي، وهما على خلاف حول مجموعة من القضايا منها الحدود البحرية والمجال الجوي وقبرص المنقسمة عرقياً.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: رئيس الوزراء اليوناني «لم يعد موجوداً» بالنسبة لي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.