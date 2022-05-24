بدون كمامة... كيم يحضر جنازة معلّمه الراحل ويشارك في حمل نعشه

24 مايو , 2022
كيم يحضر جنازة معلّمه الراحل ويشارك في حمل نعشه (أ ف ب).
حضر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون جنازة ضابط عسكري كبير وشارك في حمل نعشه دون أن يضع كمامة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الاثنين، وذلك بعد أيام من إعلان بيونغ يانغ أن تفشّي كوفيد-19 في البلاد بات تحت السيطرة.
وشارك الزعيم الكوري الشمالي الأحد في جنازة هيون شول هيي، الماريشال في جيش الشعب الكوري الشمالي الذي قيل إنه أشرف على تعليم كيم وتوجيهه بعد خلافته والده كيم جونغ إيل.
ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية صوراً لكيم بدون كمامة وهو يشارك في حمل نعش هيون الذي توفي عن عمر عن يناهز 87 عاماً.
وقاد الزعيم الكوري الشمالي بنفسه استجابة بلاده لفيروس كورونا، محمّلاً مسؤولي الدولة «الكسالى» مسؤولية تفاقم تفشي المتحورة أوميكرون.
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